Najlepsze gry na PS4. Top 15 gier, w które warto zagrać

Sporo internetowego szlamu wylało się przy premierze tej gry, ale ostentacyjnie krytyczne głosy zbulwersowane tym, że świat jednak nie wygląda jak z prawicowego mema, nie zdołały zakrzyczeć tego, co " The Last of Us 2 " miało do powiedzenia. Dzieło Naughty Dog to blockbuster totalny i zarazem godne pożegnanie z graczami, którzy zerkali już na nadchodzące PlayStation 5.