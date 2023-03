Najlepsze gry na Wiosennej Wyprzedaży Steam 2023: Top 10 Okazji

Top 10 okazji Steam Spring Sale

2 Slay the Spire 2019 RPG Turowa PC

PS4

Xbox One

Switch

Mobile

66% zniżki, 30,59 zł



Wspinaj się na szczyt wieży, walcząc z wrogami w tej innowacyjnej grze łączącej elementy roguelike i karcianki. Buduj swoją talię i odkrywaj niezwykłe kombinacje, aby pokonać przeciwników.



1 Slay the Spire 2019 RPG Turowa PC

PS4

Xbox One

Switch

Mobile

75% zniżki, 42,25 zł



Przeżyj przygodę w postapokaliptycznym świecie, jako Ocalony z Krypty 111. Odbudowuj osady, walcz z bandytami i stwórz swoją historię w otwartym świecie pełnym niezwykłych postaci i zdarzeń.



Wiosna nadeszła, a to oznacza jedno – czas na! Od 16 do 23 marca możemy korzystać z niesamowitych przecen na nasze ulubione gry. W tym artykule przedstawimy 10 najciekawszych okazji, które warto wziąć pod uwagę podczas zakupów. Czy uda Wam się znaleźć coś dla siebie? Kolejność całkowicie przypadkowa, nie sugerujcie się nią i bierzec z tej listy co najlepsze.Przedstawione powyżej tytuły to tylko niektóre z wielu okazji, które czekają na Was podczas tegorocznej wiosennej promocji na Steam. Z tak szerokim wyborem świetnych gier w atrakcyjnych cenach, na pewno znajdziecie coś dla siebie. A Wy, które gry planujecie kupić w ramach tej wyjątkowej wyprzedaży?