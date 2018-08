"Sexy Beast" powróci na małym ekranie

3 2 1



Powstanie serialowy prequel- kultowego filmu gangsterskiego autorstwa Jonathana Glazera . Przygotują go wspólnie Anonymous Content i Paramount Television.Oryginał opowiadał historię emerytowanego gangstera Gala Dove'a ( Ray Winstone ), w którego życiu niespodziewanie pojawia się dawny wspólnik Don Logan ( Ben Kingsley ) i zmusza go do ostatniego skoku na zlecenie szefa mafii Teddy'ego Bassa ( Ian McShane ).Akcja prequela będzie rozgrywać się w latach 90. i pokaże, jak Gal i Don stali się czołowymi żołnierzami w mafijnych szeregach Teddy'ego. Dowiemy się także, w jaki sposób Gal poznał swoją przyszłą żonę DeeDee, a przy okazji zobaczymy panoramę londyńskiego półświatka ostatniej dekady XX wieku.Scenariusz napisze Michael Caleco (). Czekacie?