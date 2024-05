Nowy zwiastun "Twisters". Widzieliście kiedyś coś takiego?

"Twisters": zwiastun

"Twisters": co wiemy o filmie?

. Tym razem bohaterowie filmu " Twisters " będą ścigali podwójne tornado. A to oznacza jeszcze bardziej spektakularne sceny akcji. A czy sam film będzie lepszy od widowiska z 1996 roku? Zobaczcie poniżej.Za kamerą stanął Lee Isaac Chung , autor oscarowego " Minari ". Reżyser przyznaje, że ma osobiste podejście do tematu: dorastał na farmie w Arkansas i doświadczył na własnej skórze niszczycielskiej siły tornad.Autorem scenariusza jest Mark L. Smith (" Zjawa ", " Operacja Overlord "). Tekst tak bardzo spodobał się producentowi wykonawczemu oryginału, Stevenowi Spielbergowi , że projekt z miejsca stał się priorytetem dla wytwórni Universal oraz Amblin Entertainment.Twórcom zależy, aby w obsadzie sequela znalazła się jedna z gwiazd " Twistera ", Helen Hunt . Główną bohaterką nowego filmu będzie jednak córka postaci granych w pierwowzorze przez laureatkę Oscara oraz zmarłego w 2017 roku Billa Paxtona . Dziewczyna poszła w ślady rodziców i została naukowcem badającym tornada. To właśnie ją gra Edgar-Jones Temat zmian klimatycznych i ekstremalnych warunków pogodowych jest dziś bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Producenci liczą więc na to, że " Twisters " spotka się z równie dużym zainteresowaniem co pierwsza część.Reżyserem oryginalnego " Twistera " był Jan De Bont . Film zarobił na całym świecie blisko pół miliarda dolarów. Zdobył także dwie nominacje do Oscara: za najlepsze efekty specjalne oraz dźwięk. Sukces " Twistera " sprawił, że w parku rozrywki Universalu powstała inspirowana filmem atrakcja.