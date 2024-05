Sydney Sweeney będzie się boksować. Zostanie "kobiecym Rockym"!

Sydney Sweeney jako Christy Martin. Z czego zasłynęła gwiazda boksu?

Lata świetlanej kariery Christy Martin przypadły na lata 90. Wtedy to okrzyknięto ją kobiecą wersją Rocky'ego. Została pierwszą kobietą, która podpisała kontrakt z kultowym promotorem Donem Kingiem, i jedyną bokserką, która pojawiła się na okładce "Sports Illustrated". Jej charyzma, uroda i wytrwałość na ringu zjednały jej rzeszę zagorzałych fanów. Jej życie prywatne nie było jednak tak udane – poza ringiem zmagała się z toksycznym związkiem, wewnętrznymi demonami, a także stawiła czoła brutalnemu zamachowi na swoje życie.Sydney Sweeney podobno już nie może się doczekać fizycznych przygotowań do roli. Dla niej wejście na ring będzie powrotem do treningów z lat nastoletnich.– powiedziała.Dodała również, że zamierza oddać swojej bohaterce szacunek, na jaki zasłużyła:Gwiazdę " Euforii ", aktualnie jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek w Hollywood, można aktualnie oglądać w horrorze " Niepokalana ", gdzie wciela się w zakonnicę, która odkrywa, że jest w ciąży.