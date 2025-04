Fiński hit kina akcji doczeka się kontynuacji. Znamy datę premiery

"Sisu": fiński hit kina akcji

Zwiastun filmu "Sisu"

Akcja " Sisu " rozgrywa się w 1945 roku, tuż pod koniec II wojny światowej. Głównym bohaterem filmu jest Aatami Korpi, który odkrywa złoto na pustkowiach Finlandii. W drodze do miasta mężczyzna spotyka kompanię niemieckich żołnierzy. Naziści zabierają skarb, a jego samego pozostawiają na pewną śmierć. Złodzieje nie wiedzą jednak, że Aatami był kiedyś komandosem, któremu przerażeni Rosjanie nadali przydomek "Nieśmiertelny". Teraz ten jednoosobowy szwadron śmierci nie spocznie, dopóki nie odzyska złota i nie zemści się na prześladowcach.W naszej recenzji pisaliśmy: " Sisu " to kino skierowane do konkretnego odbiorcy. Dobrze bawić się na nim będą jedynie ci, dla których wartość rozrywkowa filmu nie leży w konsekwentnie prowadzonej opowieści i kurczowym trzymaniu się logiki. Reżyser Jalmari Helander , który już w swoim poprzednim filmie " Polowanie na prezydenta " popisywał się umiejętnościami kręcenia campu, tu postawił na przemoc podbitą do poziomu czystego absurdu. Ci, których zmienianie ludzkich istot w krwawe ochłapy nie bawi, powinni trzymać się od " Sisu " z daleka". Reszta będzie się bawić świetnie.Szczegóły "Sisu 2" trzymane są na razie w tajemnicy. Wiemy jedynie, że w roli Aatamiego powróci Jorma Tommila . Na ekranie będą mu partnerować Richard Brake