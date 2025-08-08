Newsy Gry Zaskoczeni? Microsoft odwołuje kolejną grę. Prace trwały 5 lat
Kolejna gra, która miała powstać dla Xbox Game Studios, została odwoła. Raczej nikogo to nie dziwi w świetle niedawnych zwolnień, które objęły 9 tysięcy pracowników Microsoftu.

Po pięciu lata gra "Contraband" trafia do kosza



Najnowszą ofiarą zmian w Microsofcie została gra kooperacyjna w klimatach lat 70. "Contraband". Stało za nią Avalanche Studios (znane choćby z tytułu "Just Cause").

Oficjalnie projekt nie został skasowany. Po prosto wstrzymano wszystkie prace nad tym tytułem.

Prace nad grą trwały już pięć lat. Jednak od dawno wokół tytułu było cicho. Gracze dostali tylko krótką zajawkę w 2021 roku. Premiera wideo miała miejsce na targach E3.

Tak zapowiadano grę "Contraband" w 2021 roku




