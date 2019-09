"Solid Gold": TVP broni się przez atak i oskarża reżysera o cenzurę

Trwa szum medialny wokół. Film miał mieć swoją premierę na festiwalu w Gdyni , ale w ostatniej chwili został wycofany z programu. Oficjalnym powodem są względy formalne. Informację o tym z zaskoczeniem przyjął reżyser filmu, Jacek Bromski , który szybko oskarżył koproducenta, Telewizję Polską, o naciskanie na niego, by obraz przemontował. Twierdzi również, że nie chciał się zgodzić na to, bybył narzędziem propagandy przed wyborami parlamentarnymi.Telewizja Polska odniosła się do publicznych wypowiedzi reżysera. W wydanym oświadczeniu czytamy:TVP zarzuca Bromskiemu , że stworzył film o niczym, który jest o pół godziny dłuższy od tego, co zawarto w umowie koproducenckiej, co ma stanowić dowód rażącego uchybienia etyce zawodowej. TVP nawołuje również twórcę, by przywrócił filmowi pierwotny, zaakceptowany przez koproducenta kształt.Ogólnopolska premieraplanowana jest na październikOświadczenie Jacka Bromskiego możecie znaleźć TUTAJ