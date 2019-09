Ciąg dalszy afery wokół "Solid Gold". Film wraca do konkursu w Gdyni?

Kolejny zaskakujący zwrot akcji w sprawie filmu Jacka Bromskiego . Jak podaje portal Onet, obraz jednak wróci do programu konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni . Informację tę miał portalowi przekazać sam reżyser.Co więcej, twórcyrozwiązali umową z koproducentem, Telewizją Polską. Oznacza to, że będą musieli zwrócić dofinansowanie otrzymane od niej.Przypomnijmy, że oficjalna premiera filmu inspirowanego aferą Amber Gold miała mieć miejsce parę dni temu w Gdyni. Jednak w ostatniej chwili została ona odwołana, a obraz wycofano z konkursu.Na taki rozwój sytuacji ostro zareagował Jacek Bromski , który oskarżył TVP o próbę ingerencji w jego dzieło i nakłanianie go do zmian, które mogłyby zostać wykorzystane w celach propagandowych przed wyborami parlamentarnymi. Informację z oświadczeniem reżysera znajdziecie TUTAJ TVP nie pozostało dłużne i opublikowało własne oświadczenie, w którym zarzuciło reżyserowi złamanie umowy koproducenckiej oraz usunięcie z filmu kluczowych scen pod wpływem nagonki medialnej zorganizowanej m.in. przez "Gazetę wyborczą". Informację z oświadczeniem Telewizji Polskiej znajdziecie TUTAJ pierwotnie miało trafić do kin w lipcu. Potem jego premierę przesunięto na 11 października jednocześnie zgłaszając do konkursu w Gdyni. Według najnowszych informacji obraz pojawi się w kinach 18 października.