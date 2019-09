"Solid Gold" wycofany z Gdyni. Mamy odpowiedź reżysera

Organizatorzy 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni poinformowali, że Akson Studio, producentw reżyserii J acka Bromskiego , z powodów formalnych wycofał utwór z konkursu głównego imprezy. W związku z tym wszystkie planowane pokazy filmu zostały odwołane.Zaledwie kilka minut po komunikacie organizatorów na redakcyjną skrzynkę dotarło oświadczenie Jacka Bromskiego to historia policjantki Kai Miller ( Marta Nieradkiewicz ). W czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje ona porwana i zgwałcona. Uciekając zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Osiem lat później do Gdyni ściąga ją jej były szef, Nowicki (Janusz Gajos), wysoki oficer CBŚ, który stoi na czele zespołu prowadzącego dochodzenie w sprawie biznesowo-politycznych powiązań na Pomorzu. Grupa ma za zadanie rozpracowanie przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu. Tropy prowadzą do Kaweckiego (Andrzej Seweryn) – nieuczciwego biznesmena wykorzystującego polityczne znajomości do ochrony własnych interesów. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i obnaża powiązania świata biznesu, służb i przestępczości zorganizowanej.Film ma trafić do kin w całej Polsce 11 października.