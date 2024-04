"Squid Game", "Nocny agent" coraz bliżej

Netflix chwali się sukcesami. Zapowiada, że przestanie się nimi chwalić

Zwiastun serialu "Nocny agent"

Ted Sarandos i Greg Peters mieli powody do zadowolenia. Walka z dzieleniem kont oraz podwyżki opłat za subskrypcje przyniosły wymierne korzyści.Netflix w pierwszym kwartale zanotował przychód w wysokości 9,4 mld dolarów oraz dochód operacyjny w wysokości 2,6 mld dolarów. To wyniki dużo lepsze od tych, jakie podawano rok temu.Platforma, która miała już okres zawahania i spadku liczby użytkowników, teraz zaliczyła kolejny kwartał triumfalnego wzrostu.Co jednak interesujące, szefowie Netfliksa ogłosili, że jest to ostatni rok, kiedy dzielą się publicznie informacjami na temat liczby użytkowników platformy. Od przyszłego roku te dane nie będą dostępne opinii publicznej.Serialowe hity Netfliksa szykują się na powrótTed Sarandos przypomniał również, że największe hity serialowe platformy Netflix już wkrótce powrócą z nowymi sezonami.Nie ujawnił co prawda żadnych dat. Zapowiedział jednak, żeoraz finalny sezonbędą mieć swoje premiery w drugim półroczu tego roku.Sarandos obiecuje też na drugą połowę kolejne odsłony serialuoraz(antologia tym razem opowie o braciach Menendez).Wśród gorących serialowych nowości Sarandos wymienia: western Petera Berga , biografię Ayrtona Senny oraz serial z Nicole Kidman