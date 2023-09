Najlepsze seriale o szkole na Netflix, HBO, Disney+ i Amazon. Top 12 seriali, które warto obejrzeć

Stęsknieni za przygodami nastolatków niczym z książek Stephena Kinga odnaleźli się jak w domu w serialu braci Duffer " Stranger Things ". Mike Lucas , grupka chłopaków z miasteczka Hawkins w stanie Indiana, musi poradzić sobie z zaginięciem ich przyjaciela, a ponadto rozwiązać zagadkę pochodzenia tajemniczej dziewczyny, którą przypadkiem znaleźli. Międzynarodowy hit to nie tylko gatunkowy mix nostalgii za latami 80. i popkulturą tamtych czasów, ale także umiejętnie stworzeni bohaterowie. To ponownie materiał znany fanom filmów " Stań przy mnie " czy " Goonies ", ale może dlatego udało doprowadzić się go do perfekcji. Ekipa wyrzutków dorasta razem z widzami. Tak samo pęcznieje nasza sympatia do nich, przejmujemy się problemami i troskami wykraczającymi poza potwory z równoległych wszechświatów czy tajnych agentów obcych wywiadów. " Stranger Things " nie zapomina, że jest przede wszystkim opowieścią o dorastaniu wewnątrz szkolnej hierarchii.