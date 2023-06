Netflix wyrównuje szanse w historycznych rankingach. Oto nowe najpopularniejsze tytuły platformy

Czym mierzona będzie popularność filmów i seriali Netfliksa?

Ranking wszechczasów po zmianach – oto najpopularniejsze tytuły w historii Netfliksa

Zwiastun filmu "Czerwona nota"

Dotychczas Netflix korzystał z prostej metody szeregowania swoich najpopularniejszych tytułów. Wyróżnikiem była zaokrąglona do dziesiątek tysięcy liczba godzin, które na oglądaniu tytułu poświęcili widzowie z całego świata. Liczby nie były dostępne w zestawieniach z konkretnych krajów, ale w cotygodniowych top 10 dotyczących sumarycznie wszystkich użytkowników Netfliksa oraz historycznych tabel uwzględniających popularność tytułów przez pierwsze 28 dni od premiery.Właściwy wynik powstanie za pomocą działania matematycznego: uwzględniana wcześniej. Dodatkowo ranking dotyczący najpopularniejszych tytułów w historii uwzględnifilmu czy serialu, aby nie pomijać produkcji, które zyskiwały popularność nie w momencie udostępnienia na platformie. W założeniach nowy system ma zrównywać szanse produkcji z krótszym metrażem konkurujących z tytułami, na których obejrzenie trzeba poświęcić więcej czasu.Zmiany sprzyjają nowym faworytom. Takim sposobem doczekaliśmy się nowego lidera zestawienia najpopularniejszych anglojęzycznych seriali. Sezon czwartymusiał uznać wyższość, która wśród wszystkich tytułów wciąż przegrywa rywalizację z niepobitym koreańskimRywalizacja dwóch produkcji z 2022 roku rozegrała się dzięki diametralnie różnym czasom trwania obu tytułów. Mniejsza liczba obejrzanych godzin nie przeszkodziła córce Addamsów do zajęcia pierwszego miejsca, ponieważ na obejrzenie całego sezonu pierwszego trzeba poświęcić prawie dwukrotnie mniej czasu niż na kolejną odsłonę opowieści o nastolatkach z Hawkins. Dzięki mniejszemu dzielnikowi na liście pojawiły się też seriale limitowane:Zmian na szczycie nie doczekały się listy filmów. Wciąż najpopularniejszym widowiskiem jest, a produkcją nieanglojęzyczną – norweski. Do rankingu najchętniej oglądanych nie dostała się żadna produkcja z Polski.