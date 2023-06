"Starfield" przytłacza skalą i możliwościami!

Pełny zapis prezentacji Starfield Direct

Bethesda zdaje się mówić to wprost - " Starfield " ma być prawdziwym gigantem wśród gier, co zdaje się potwierdzać fakt, że znów mocny nacisk podczas prezentacji postawiony został na istnienie ponad 1000 planet do odwiedzenia przez graczy. Co ciekawe, każda planeta będzie unikalna, nie tylko ze względu na misje, ale także na wygląd, który będzie zależał od typu gwiazdy w systemie i atmosfery na danej planecie. Chociaż nie każda zaoferuje wyjątkowe misje i surowce do zebrania, to jednak developer postawił na to, żeby możliwe było odwiedzenie każdej planety, która jest w zasięgu naszego wzroku.Jednym z kluczowych elementów gry jest możliwość wznoszenia placówek, które mogą służyć jako domowe bazy. Graczom oferowane są szerokie możliwości personalizacji tych placówek, włączając w to przypisywanie członków załogi i towarzyszy, co może przynieść dodatkowe korzyści, takie jak surowce. Warto zauważyć, że Bethesda daje graczom możliwość posiadania i modyfikowania własnych statków kosmicznych. Statki te można nabyć na różne sposoby - od zwykłego zakupu, jak to robi każdy szanujący się obywatel, po kradzież, jeżeli gracz nie obawia się przekroczenia pewnych granic. Po udanym abordażu i przejęciu statku wroga, gracze będą mogli nim podróżować do następnego celu lub po prostu dodać go do swojej kolekcji i skorzystać z niego w dogodnym momencie.Duża część prezentacji była poświęcona zaawansowanemu systemowi tworzenia postaci. " Starfield " umożliwia graczom wybór tła i cech bohatera, które mają bezpośredni wpływ na jego umiejętności i relacje z innymi postaciami. Na przykład, podczas gry może się okazać, że spotkana postać potrzebuje kogoś o naszych kwalifikacjach, co otworzy nową ścieżkę dialogową i może przynieść nowe zadanie. Spotkani w kosmosie piraci mogą nas odpuścić, jeżeli okaże się, że jesteśmy członkami tego samego gwiezdnego kultu. Ponadto, towarzysze, którzy mogą dołączyć do załogi naszego statku, mają swoje unikalne cechy i umiejętności, co znacząco wpływa na dynamikę rozgrywki.System walki w " Starfield " również przeszedł poważne zmiany. Teraz jest znacznie szybszy i oferuje szerokie możliwości personalizacji broni. Warto dodać, że gra nie ogranicza się do walki wyłącznie na ziemi - gra zaoferuje ekscytujące bitwy kosmiczne, w których gracze mają pełną kontrolę nad swoim statkiem, mogąc decydować o alokacji mocy między różnymi systemami. Starfield " zapowiada się na jedną z najbardziej imponujących gier ostatnich lat. Bogactwo światów czekających na odkrycie, mnogość opcji personalizacji oraz rozbudowana fabuła mogą zaowocować niepowtarzalnymi doświadczeniami dla graczy, czyniąc każdą rozgrywkę wyjątkową. Gra zadebiutuje już 6 września tego roku na konsolach Xbox Series X i S oraz komputerach PC.