Wielka aktualizacja do "Starfield" już jest! Co nowego?

Chociaż Starfield był najczęściej ogrywaną grą singleplayer w zeszłym roku, to nie ustrzegł się błędów i braków, które twórcy regularnie łatają. Najnowsza aktualizacja gry Starfield jest już dostępna i wprowadza nowe funkcje oraz usprawnienia rozgrywki, które z pewnością ucieszą graczy.



Aktualizacja przynosi ze sobą szczegółowe mapy powierzchni, które zastępują kropki znacznikami terenowymi, ułatwiając nawigację i odnajdywanie celu. W głównych miastach dodano nowe znaczniki wskazujące sprzedawców, działające jako punkty szybkiej podróży, co umożliwia natychmiastowe przenoszenie się do tych miejsc z poziomu skanera lub mapy powierzchni.



Nowa aktualizacja wprowadza także szeroki wachlarz opcji rozgrywki, pozwalając graczom na jeszcze większą personalizację. Gracze mogą teraz zmieniać liczbę kredytów dostępnych u sprzedawców, modyfikować udźwig i uzyskiwać dostęp do ładowni statku z dowolnego miejsca. Wprowadzono również nowe funkcje przetrwania, takie jak dostosowywanie efektów żywności i zagrożeń środowiskowych oraz nowe ustawienia walki. Dla poszukiwaczy wyzwań dodano ekstremalny poziom trudności, wyższy od dotychczasowego bardzo trudnego.



Dzięki nowym narzędziom personalizacji wnętrza statków, gracze mogą teraz bardziej kreatywnie dekorować swoje kwatery. Wprowadzone puste moduły kwater umożliwiają rozpoczęcie dekorowania od zera, co pozwala na lepsze dostosowanie wnętrza statku do własnych potrzeb.



Gracze korzystający z konsol Xbox Series X również zyskali nowe opcje wyświetlania. Aktualizacja pozwala na nadanie priorytetu jakości grafiki lub wydajności, a także umożliwia wybór docelowej liczby klatek na sekundę: 30, 40, 60 lub nieograniczoną na ekranach VRR. Użytkownicy mogą również włączyć lub wyłączyć synchronizację pionową, co wpływa na płynność wyświetlania obrazu.



W trybie nowej gry plus gracze zyskają możliwość zmiany zarówno swojego wyglądu, jak i cech po wejściu do Jedności. Daje to dodatkowe możliwości personalizacji postaci i eksperymentowania z różnymi stylami rozgrywki przy każdym przejściu gry.



Majowa aktualizacja wprowadza również usprawnienia rozgrywki, takie jak możliwość wyłączenia kamery dialogowej, co pozwala oglądać scenki dialogowe z wybranej perspektywy. Dodano nowe zakładki w menu pojemników i handlu, co ułatwia nawigację i zarządzanie ekwipunkiem.