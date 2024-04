Todd Howard o przyszłości "Starfielda"

Zobacz zwiastun "Stafield"

Pierwszą z nich jest fakt, że Howard potwierdził premierę zapowiedzianego jeszcze przed premierą gry dodatku " Shattered Space ", który zadebiutuje jesienią tego roku. Tym, co czeka graczy już w tym tygodniu, będą kolejne usprawnienia do bazowej gry, w tym te dotyczące budowania statków oraz poprawione mapy, ułatwiające graczom nawigację po świecie.Bethesda nie zapomina o najważniejszej części swojej społeczności, czyli modderach. Todd Howard wyraził się na temat zapowiadanego narzędzia dla nich, Creation Kit. Powiedział, że wybrani twórcy otrzymali już dostęp do wczesnej wersji, ale obecnie nie mają konkretnej daty premiery do ogłoszenia. Więcej szczegółów mamy poznać wkrótce.Przypomnijmy, że według niedawno opublikowanego raportu Newzoo, " Starfield " był jedyną grą singleplayer i jedyną nową marką w 2023 roku, która znalazła się na liście 10 najczęściej ogrywanych tytułów przez graczy. Pierwsze trzy miejsca na tej liście zajmują " Fortnite ", " Call of Duty " oraz " Grand Theft Auto Online ".