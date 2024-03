Nolan: "Wiemy wszystko o Falloucie 5"

Zobacz zwiastun serialu "Fallout"

W niedawnym wywiadzie udzielonym portalowi Den of Geek, Todd Howard oraz Jonathan Nolan mieli okazję odpowiedzieć na pytania, głównie dotyczące tego, czy serial będzie stanowił zastępstwo za kolejną odsłonę gry. Odpowiedź była bardzo konkretna: serial to osobna jednostka z własną historią, ale osadzona w kanonie uniwersum. Jednak przy tej okazji ujawnili nieco informacji na temat piątej części gry.Podczas wywiadu Todd Howard wyraźnie zaznaczył, że prace koncepcyjne nad piątą odsłoną serii Fallout są już w pewnym stopniu zakończone, ponieważ podczas produkcji serialu mógł stwierdzić:. Z kolei Jonathan Nolan , w bardziej humorystycznym tonie, stwierdził: „Wszystko wiemy o piątym Falloucie, ale nic wam nie powiemy”.Biorąc pod uwagę cykl wydawniczy Bethesdy oraz ich wcześniejsze wypowiedzi, można śmiało przypuszczać, że piąta odsłona popularnej serii postapokaliptycznej zadebiutuje najwcześniej za kilka lat, i to po premierze " The Elder Scrolls 6 ". W sierpniu zeszłego roku gra opuściła fazę przedprodukcyjną, i miejmy nadzieję, że czekanie na nią nie potrwa tak długo, jak na wydanego w zeszłym roku " Starfielda ".