"Starfield" otrzymuje wsparcie dla modów i nową zapowiedź dodatku

Najważniejsze zapowiedzi z Xbox Games Showcase:

Zaprezentowana podczas Xbox Games Showcase zapowiedź rozpoczyna się od przedstawienia dość mrocznego i utrzymanego w klimacie space horror dodatku " Shattered Space ". Dodatek wprowadzi do gry nową historię, nową planetę oraz cały wachlarz uzbrojenia. Jedyne, czego my jako gracze nie otrzymaliśmy, to konkretna data premiery – dalej jest to "2024". Na szczęście wspominany we wstępie Creation Kit dostał bardzo konkretny termin wydania.Jak się okazało, Bethesda przygotowała mały shadow drop w postaci nowych zadań w grze, dostępu do Dzieł oraz nowych funkcji nagród. Dzieła są oficjalnym wsparciem dla modyfikacji w grze – od teraz każdy może ściągnąć Creation Kit i zacząć tworzyć własne dzieła, którymi będzie się dzielić ze społecznością. Na efekty nie trzeba było długo czekać, warto jednak mieć na uwadze, że większość modyfikacji wyłącza obsługę osiągnięć, dlatego warto sprawdzić, czy dany mod ma tagCzy " Starfielda " czeka taki sam los jak " Skyrima ", do którego będzie się wracało na długie lata po premierze? Zobaczymy. Na pewno wsparcie dla modów jest krokiem w bardzo dobrą stronę. Po więcej najważniejszych zapowiedzi z Xbox Games Showcase zapraszamy do linków poniżej.