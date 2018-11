"Strażnicy Galaktyki 3" od twórcy "Kubo"? A może "Druhen"?

Choć według najświeższych doniesień, zdjęcia do trzeciej częścirozpoczną się nie wcześniej niż w 2021 roku, to podobno Marvel Studios już rozgląda się za nowym reżyserem. A w każdym razie takie plotki krążą po sieci.Jak podaje The DisInsider, powołując się na wiarygodne źródła, jednym z kandydatów do wyreżyserowania komiksowego widowiska jest Travis Knight . Póki co znany jest on przede wszystkim fanom animacji, będąc szefem studia Laika i reżyserem. Jego aktorski debiut zobaczymy za kilka tygodni. Jest nim bowiem Knight nie jest jedyną opcją rozważaną przez Marvela. Portal BirthMoviesDeath podaje, że jednym z kandydatów może być specjalizujący się w komediach z aktorkami Paul Feig ).Przypomnijmy, że pierwotniemieli trafić do kin w 2020 roku. Za jego reżyserię miał odpowiadać twórca dwóch pierwszych części, James Gunn . W związku z jego starymi, kontrowersyjnymi wpisami, został jednak przez studio zwolniony. Pierwsze raporty sugerowały, że fabuła opierać się będzie na scenariuszu, który Gunn pisał, kiedy został od projektu odsunięty. Czy tak rzeczywiście się stanie, czas pokaże.