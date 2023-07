Disney rezygnuje z płyt DVD i Blu-ray

Dlaczego Disney kończy z płytami DVD i Blu-ray?

"Strażnicy Galaktyki Volume 3" ostatnim filmem Disneya na DVD i Blu-ray

Filmowi konserwatyści, którzy lubili posiadać na własność płyty, na razie będą zmuszeni do inwestycji w odtwarzacze z innymi kodami regionalnymi i kupowanie płyt za granicą. Jednak wydaje się pewne, że czas fizycznych nośników jest już policzony.To oczywiście oznacza, że już wkrótce koncerny medialne będą miały większą kontrolę nad tym co i kiedy oglądają widzowie. Jeśli firma będzie miała finansowe problemy i w ramach szukania oszczędności wycofa dany film ze streamingu, to nie będzie on już dla jego fanów dostępny. Posiadanie płyt DVD i Blu-ray zabezpieczało fanów przed taką ewentualnością.Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa - zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Jednak wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory , musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa - misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.Główne role w filmie zagrali Chris Pratt Will Poulter oraz Chukwudi Iwuji