Najlepsze filmy 2023 roku według użytkowników Filmwebu. Top 20 premier pierwszego półrocza

2023 na ekranie: ulubione filmy użytkowników Filmwebu

19 Lunana. Szkoła na końcu świata Lunana: A Yak in the Classroom 2019 1 godz. 50 min. Dramat Sherab Dorji Ugyen Norbu Lhendup Mieszkający w stolicy Bhutanu Ugyen ma jasno sprecyzowany plan na życie. Mężczyzna marzy o karierze piosenkarza i w tym celu zamierza wyjechać do Australii. Zanim jednak będzie mógł to zrobić, musi odbyć ostatni rok rządowej służby nauczycielskiej. Decyzją przełożonych trafia do najbardziej odległej wiejskiej szkoły. Położone na wysokości pięciu tysięcy metrów miejsce nie ma nic wspólnego z wygodnym życiem, jakie do tej pory prowadził. Choć początkowo Ugyen chce jak najszybciej stamtąd uciec, zaangażowanie młodych uczniów sprawia, że zaczyna zmieniać zdanie o tym wyjątkowym miejscu.

16 Holy Spider 2022 1 godz. 56 min. Thriller Mehdi Bajestani Zar Amir-Ebrahimi Holy Spider " to true crime o kobiecie, która z narażeniem życia docieka prawdy, rzucając wyzwanie patriarchalnej zmowie. Zar Amir-Ebrahimi zagrała dziennikarkę tropiącą seryjnego zabójcę pracownic seksualnych w świętym irańskim mieście Meszhed (zbrodnie w Meszhedzie wydarzyły się naprawdę – zginęło szesnaście kobiet). Religijni przywódcy, policja i media nie kryją cichego podziwu dla fanatyka, który "czyści" ulice z zepsucia i grzechu. Bohaterka ma więc przeciwko sobie nie tylko mordercę, ale także drapieżników w mundurach i na stanowiskach, dla których życie kobiet – w tym jej własne – nie ma żadnej wartości

15 Wieloryb The Whale 2022 1 godz. 57 min. Dramat Brendan Fraser Sadie Sink Charlie już od lat żyje na marginesie świata uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

14 Filip 2022 2 godz. 5 min. Dramat Wojenny Eryk Kulm jr Victor Meutelet Frankfurt 1943. Tytułowy bohater Filip jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Sam będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu i beztrosko korzysta z uroków życia otoczony luksusem, pięknymi kobietami i przyjaciółmi z całej Europy. Jednak gdy wojna zaczyna zbierać krwawe żniwo wśród najbliższych mu osób, ten misternie zbudowany świat, który go otacza, rozsypuje się jak domek z kart...

13 Fenomen 2023 1 godz. 35 min. Dokumentalny Jerzy Owsiak Agata Młynarska To pierwszy film, w którym Jurek Owsiak – twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w tak szczerej rozmowie zdradza w jaki sposób zrodził się pomysł powołania Orkiestry oraz jak wyglądały trudne początki jej działalności. Przywołuje także całą historię 30 lat WOŚP, nie omijając tak trudnych tematów jak brutalny hejt, jaki na niego spadł, czy śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, po której Jurek na moment ustąpił ze stanowiska. Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski. Opowiada też jak wyglądały kulisy przeniesienia do Polski idei Przystanku Woodstock, który stał się jednym z największych festiwali muzycznych w Europie.

11 John Wick 4 John Wick: Chapter 4 2023 2 godz. 49 min. Thriller Akcja Keanu Reeves Donnie Yen Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.

10 Mężczyzna imieniem Otto A Man Called Otto 2022 2 godz. Dramat Komedia Tom Hanks Mariana Treviño "W oparciu o bestseller New York Timesa " Mężczyzna imieniem Otto " opowiada historię Otto Andersona (Tom Hanks), który nie widzi już celu w swoim życiu po stracie żony. Otto jest gotów skończyć z tym wszystkim, ale jego plany zostają przerwane, gdy do domu obok wprowadza się młoda, pełna życia rodzina, a szczególnie bystra Marisol - rzuca mu wyzwanie, aby spojrzeć na życie inaczej, co prowadzi do przyjaźni, która zmienia jego świat. Zabawna historia o miłości, stracie i życiu, pokazuje, że rodzinę można czasem znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach.

9 Nimona 2023 1 godz. 42 min. Animacja Przygodowy Chloë Grace Moretz Riz Ahmed Gdy Ballister Boldheart ( Riz Ahmed ), rycerz żyjący w futurystyczno-średniowiecznym świecie, zostaje wrobiony w przestępstwo, jedyną osobą zdolną pomóc mu odzyskać dobre imię jest Nimona ( Chloë Grace Moretz ) - niepokorna nastolatka, a przy okazji zmiennokształtny potwór, którego Ballister poprzysiągł unicestwić. Skoro jednak całe królestwo próbuje go dorwać, Nimona jest najlepszym (i technicznie jedynym) pomocnikiem, na jakiego Ballister może liczyć. Kiedy granice między bohaterami, złoczyńcami i potworami zaczynają się zacierać, oboje postanawiają nieźle narozrabiać - Ballister musi raz na zawsze oczyścić swoje imię, a Nimona... po prostu lubi siać chaos.

8 Duchy Inisherin The Banshees of Inisherin 2022 1 godz. 54 min. Dramat Komedia Colin Farrell Brendan Gleeson "Duchy Inisherin" to opowieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od kołyski: Pádraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Pádraic za wszelką cenę próbuje zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhán (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan). Niestety, wszelkie wysiłki Pádraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie będzie już odwrotu…

7 Całe to piękno i krew All the Beauty and the Bloodshed 2022 2 godz. 2 min. Dokumentalny Nan Goldin David Velasco Aktywistka Nan Goldin i artystka Nan Goldin są ze sobą nierozerwalnie związane. Reżyserka Laura Poitras (nagrodzona Oscarem za" Citizenfour ") pokazuje życie i twórczość Goldin ze swojej perspektywy. Podąża także na organizowane przez swoją wyjątkową bohaterkę kreatywne protesty. Artystka opuściła dom w młodym wieku i dokonała przełomu jako fotografka dzięki "Balladzie o seksualnej zależności" ("The Ballad of Sexual Dependency") – serii porywających, kolorowych, intymnych zdjęć przedstawiających gejowską subkulturę, ją samą, jej rodzinę i przyjaciół. Obecnie całą energię poświęca założonej przez siebie grupie aktywistycznej PAIN (Prescription Addiction Intervention Now), która staje w obronie osób uzależnionych od środków przeciwbólowych i walczy z producentami tych leków – rodziną Sacklerów. Za pośrednictwem firmy Purdue Pharma zarobili miliardy dolarów na sprzedaży środku OxyContin, przyczyniając się do kryzysu opioidowego w USA. Goldin przepisano ten lek po operacji kolana i od razu się od niego uzależniła. Do tamtego momentu znała Sacklerów tylko jako filantropów, którzy sponsorowali wiodące muzea, w których wystawiano jej własne prace. Dziś przewodzi grupie walczącej o pociągnięcie do odpowiedzialności winnych za kryzys, który doprowadził do śmierci pół miliona Amerykanów. Ich protesty wieńczą pozwy prowadzone pro bono przez najlepszych prawników w Stanach. Tytuł filmu odnosi się do opinii psychiatrów na temat siostry Goldin – Barbary, która popełniła samobójstwo w zakładzie psychiatrycznym. W raporcie na jej temat powtarzało się jedno zdanie: ona widzi przyszłość, całe piękno i rozlew krwi.

6 Blisko Close 2022 1 godz. 43 min. Dramat Eden Dambrine Gustav De Waele 13-letni Léo i Rémi są nierozłączni. Towarzyszą sobie zarówno w ważnych życiowych wydarzeniach, jak i na co dzień. Wydawać by się mogło, że ich przyjaźni nic nie jest w stanie zagrozić. Jednak zawiść innych, pojawiające się plotki i typowe dla wieku dojrzewania zagubienie w świecie sprawiają, że w pewnym momencie Léo zaczyna oddalać się od swojego przyjaciela.

5 Suzume Suzume no Tojimari 2022 2 godz. 2 min. Fantasy Przygodowy Anime Nanoka Hara Hokuto Matsumura Gdy niebo zmienia kolor na czerwony, a ziemia drży, Japonia staje na krawędzi katastrofy. Ale jedna zdeterminowana nastolatka, Suzume, wyrusza w misję, aby ocalić swój kraj. Potrafi dostrzec nadprzyrodzone siły, których inni nie widzą, więc to od niej zależy, czy uda się jej zamknąć tajemnicze drzwi siejące chaos w całym kraju. Suzume czeka niebezpieczna podróż, podczas której los kraju spoczywa na jej barkach.

4 Osiem gór Le otto montagne 2022 2 godz. 27 min. Dramat Luca Marinelli Alessandro Borghi Trzydziestoletni Pietro decyduje się zostawić za sobą życie dużego miasta i wyjechać w góry. Nie odnajduje się w swoim dotychczasowym, pełnym zgiełku życiu, chociaż sam nie potrafi określić czego mu brakuje. Prawdziwie wolny i szczęśliwy czuł się jedynie w dzikich Alpach, gdzie spędzał w dzieciństwie każde lato. Zaszczepiona w nim miłość do gór i odkrywania nowych ścieżek każe mu wyruszyć w świat, w którym nowe znajomości i stare przyjaźnie staną się ścieżką do odnalezienia siebie..

3 Kot w butach: Ostatnie życzenie Puss in Boots: The Last Wish 2022 1 godz. 40 min. Animacja Komedia Przygodowy Antonio Banderas Salma Hayek Kochany przez wszystkich, uwielbiający mleko, awanturniczy i nieustraszony Kot w Butach powraca w nowej przygodzie i przekonuje się, że zamiłowanie do ryzyka odcisnęło na nim piętno. Zapominając się, zużył już osiem z dziewięciu żyć. Teraz chce je odzyskać, dlatego zapuszcza się do Czarnego Lasu, by odnaleźć mityczną Gwiazdkę Życzeń i przeżyć swoją najzuchwalszą przygodę. Mając już tylko jedno życie, będzie musiał ukorzyć się i poprosić o pomoc byłą partnerkę Kitty Kociłapkę. Po drodze dołączy do nich gadatliwy i wesoły piesek Perro. Tej trójce bohaterów wciąż będą deptać po piętach najstraszniejsze baśniowe postaci, w tym Złotowłosa i Trzy Misie.

2 Strażnicy Galaktyki: Volume 3 Guardians of the Galaxy Vol. 3 2023 2 godz. 29 min. Akcja Sci-Fi Chris Pratt Zoe Saldaña W " Strażnikach Galaktyki: Volume 3 " nasza ulubiona banda odmieńców wygląda obecnie trochę inaczej. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa - zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Jednak wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa - misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.

1 Spider-Man: Poprzez multiwersum Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023 2 godz. 20 min. Animacja Akcja Sci-Fi Shameik Moore Hailee Steinfeld Z Brooklynu Miles trafia do multiwersum. Razem z Gwen Stacy, spotykają innych Spider-Manów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed zagrożeniami. Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha.

Pod uwagę braliśmy tytuły, które zadebiutowały w Polsce w kinach bądź na streamingui którym udało się zebraćZestawienie okazało się niezwykle zróżnicowane. Znalazło się w nim miejsce zarówno dla wielkich hollywoodzkich superprodukcji (" Spider-Man: Poprzez multiwersum ", " Strażnicy Galaktyki: Volume 3 "), oscarowych hitów (" Duchy Inisherin ", " Tar "), artystycznych filmów festiwalowych (" Blisko ", " Holy Spider "), a także rodzimych produkcji (" Filip ", " Fenomen "). Do złotej dwudziestki załapały się ekranizacje komiksów o superbohaterach, dramaty psychologiczne, animacje dla całej rodziny oraz dokumenty. Dla każdego coś miłego.