To nie koniec "Terapii bez trzymanki". Apple podjęło decyzję

Obecnie wciąż trwa emisja pierwszego sezonu serialu, który powstaje dla. Platforma streamingowa nie poczekała nawet do premiery ostatniego odcinka i zapowiedziała, że to nie koniec przygód bohaterów. Produkcję przedłużono o kolejną serię.Serial opowiada historię będącego w żałobie psychoterapeuty (w tej roli Jason Segel ), który łamie wszystkie reguły swojego zawodu i zaczyna mówić swoim klientom dokładnie to, co o nich myśli. Nie bacząc na konsekwencje swoich praktyk, szybko doprowadza do ogromnych zmian w życiu pacjentów. Harrison Ford wciela się w postać doktora Phila Rhodesa, psychoterapeuty i pioniera nowego odłamu terapii poznawczo-behawioralnej, który zmaga się z chorobą Parkinsona. Pomiędzy bohaterami nawiązuje się nić porozumienia.– przekazał w oświadczeniu odpowiadający za ofertę programową Apple TV+ Matt Cherniss.W obsadzie sezonu pierwszego są także Jessica Williams Ted McGinley . Twórcamisą: znani z serialu Bill Lawrence oraz sam Segel Serial jest owocem współpracy między Apple a Warner Bros. Television. Producenci to m.in. Neil Goldman