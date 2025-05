J.K. Simmons gwiazdą serialu kryminalnego twórcy "Narcos"

O czym opowiada "The Westies"?

Akcja serialu rozgrywa się na początku lat 80. w Nowym Jorku. Tytułowi Westies to słynąca z brutalności i sprytu irlandzka grupa przestępcza, która pomimo 50-krotnie mniejszej liczebności była w stanie konkurować z potężną nowojorską mafią. Gdy na terenach kontrolowanych przez gang ma się rozpocząć budowa Jacob Javitz Convention Center, kryminaliści liczą na interes życia. Wewnętrzny konflikt między zuchwałym młodym pokoleniem a przywództwem wywodzącym się ze starej szkoły wciąga jednak Westies w spiralę kłopotów. Simmons wcieli się w postać Eamona Sweeneya, charyzmatycznego, ale bezwzględnego przywódcy The Westies. Jego staromodny urok i troska o lokalną społeczność maskują niepohamowaną ambicję oraz wyrachowaną brutalność."Jego autentyczność i intensywność wnoszą nieocenioną jakość do tej złożonej i ekscytującej historii" – mówi szef MGM+, Michael Wright - "Mamy szczęście, że udało nam się zaangażować aktora, który emanuje autorytetem oraz groźną powagą, jakich wymaga ten świat".Rozpoczęcie produkcji ośmioodcinkowego serialu zaplanowano na lipiec tego roku w Toronto.Laureat Oscara za film " Whiplash " wystąpił ostatnio w " Księgowym 2 ". W zeszłym roku mogliśmy oglądać Simmonsa w takich produkcjach jak " Czerwona jedynka ", " Przysięgły nr 2 " czy " Saturday Night ".