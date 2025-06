Gwiazda "Boscha" w serialu gangsterskim

O czym opowiada "The Westies"?





Akcja serialu rozgrywa się na początku lat 80. w Nowym Jorku. Tytułowi Westies to słynąca z brutalności i sprytu irlandzka grupa przestępcza, która pomimo 50-krotnie mniejszej liczebności była w stanie konkurować z potężną nowojorską mafią. Gdy na terenach kontrolowanych przez gang ma się rozpocząć budowa Jacob Javitz Convention Center, kryminaliści liczą na interes życia. Wewnętrzny konflikt między zuchwałym młodym pokoleniem a przywództwem wywodzącym się ze starej szkoły wciąga jednak Westies w spiralę kłopotów. Titus Welliver wcieli się w postać Glenna Keenana, oficera nowojorskiej policji , który dorastał wraz z ekipą Westies. Będzie on rozdarty między lojalnością wobec prawa a miłością do swojego niepokornego syna. Keenan będzie walczył z Eamonem Sweeneyem ( J.K. Simmons ), charyzmatycznym i bezwzględnym przywódcą Westies.Rozpoczęcie produkcji ośmioodcinkowego serialu zaplanowano na lipiec tego roku w Toronto. Titus Welliver to amerykański aktor znany z takich produkcji jak " Deadwood ", " Bosch ", " Operacja Argo " czy " Transformers: Wiek zagłady ". Ostatnio mogliśmy go oglądać w " Bosch: Dziedzictwo ", a jeszcze w tym roku zagra w serialu " Ballard ".