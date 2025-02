"Heart of the beast": J.K. Simmons dołącza do obsady filmu

"Heart of the Beast": o filmie

"Heart of the Beast" to historia byłego żołnierza sił specjalnych oraz jego emerytowanego psa bojowego. Bohaterowie walczą o przetrwanie po katastrofie lotniczej w głębokiej i bezlitosnej dziczy Alaski.Autorem scenariusza jest Cameron Alexander. Stanowiska producentów oprócz Pitta piastują również Damien Chazelle Olivia Hamilton . Realizację "Heart of the Beast" sfinansuje wytwórnia Paramount.Filmografię Simmonsa zamyka " Księgowy 2 ", który trafi na ekrany już w marcu. Aktor znany jest również m.in. z takich produkcji jak: " Whiplash " (Oscar za rolę drugoplanową), " Juno ", " Spider-Man " oraz "W chmurach"