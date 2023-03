"Top Gun: Maverick" nagrodzone za montaż

Nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów

Posłuchajcie podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Top Gun: Maverick"

odc. Welcome to the Art of Negotiationodc. Systemodc. One Way Outodc. Arrivederciodc. Killing for Success & Marcos Returnsodc. Bad TravellingPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?