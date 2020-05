"Tuca i Bertie" jeszcze raz pofruną

Będzie 2. sezon animowanego serialu dla dorosłych " Tuca i Bertie ". Adult Swim dało zielone światło na realizację kolejnych dziesięciu odcinków.Premierę zapowiedziano na przyszły rok, a jako showrunnerka, scenarzystka i producentka wykonawcza powróci Lisa Hanawalt ). Adult Swim zachowuje póki co prawa do dystrybucji - nie wiadomo, czy podobnie jak pierwszy sezon, drugi pojawi się na platformie Netflix.opowiada o przyjaźni pomiędzy dwiema 30-letnimi ptasimi kobietami mieszkającymi w tym samym apartamentowcu. Tuca ( Tiffany Haddish ) to zadziorna i lekkomyślna tukanica, a Bertie ( Ali Wong ) – niespokojna i chodząca z głową w chmurach przedstawicielka gatunku ptaków śpiewających.