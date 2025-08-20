Newsy Seriale Rafał Zawierucha w amerykańskim serialu o kowbojach w Polsce
Rafał Zawierucha w amerykańskim serialu o kowbojach w Polsce

Rafał Zawierucha w kapeluszu kowbojskim? Portal Deadline donosi, że polski aktor zagra w amerykańskim serialu komediowym "Rode Hard", który połączy amerykańskich kowbojów z polską prowincją.
        

O czym opowie "Rode Hard" z Rafałem Zawieruchą?



W "Rode Hard" u boku Rafał Zawieruchy ("Pewnego razu... w Hollywood", "Bogowie") zagra najlepiej znany z ról w telenowelach amerykańsko-meksykański aktor Mauricio Ochmann ("Nie czas na negocjacje", "Pustynna miłość", "El Chema").
  
"Rode Hard" opowie o amerykańskich ranczerach, którzy trafiają na polską wieś, gdzie mają wyszkolić w kowbojskim fachu złożoną w większości z kobiet grupę miejscowych. Przy okazji dojdzie do zrzucenia okowów tradycji.
   
Zawierucha zapowiada, że serial jest nie tylko komedią, ale zabawną, cudownie absurdalną i radośnie humanistyczną opowieścią, która nie tylko dostarczy rozrywki, ale też pięknie pokaże światu Polskę.

Showrunnerem i reżyserem serialu jest Bill Diamond ("Skrzydła", "Murphy Brown"). Muzykę do serialu stworzą Kathleen Wallfisch oraz Łukasz Rostkowski znany jako L.U.C ("Chłopi").
   
Zdjęcia do sześcioodcinkowej produkcji ruszają wiosną w USA i Polsce. Za produkcję odpowiada niezależne studio Diamond Moving Pictures.

Zawieruchę mogliśmy ostatnio oglądać w serialu "Projekt UFO".

O czym opowiada "Projekt UFO"?



Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn - upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich - wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.

