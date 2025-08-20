Rafał Zawierucha w amerykańskim serialu o kowbojach w Polsce

Rafał Zawierucha w kapeluszu kowbojskim? Portal Deadline donosi, że polski aktor zagra w amerykańskim serialu komediowym "Rode Hard", który połączy amerykańskich kowbojów z polską prowincją.
O czym opowie "Rode Hard" z Rafałem Zawieruchą?
Getty Images © Medios y Media
W "Rode Hard"
u boku Rafał Zawieruchy
("Pewnego razu... w Hollywood
", "Bogowie
") zagra najlepiej znany z ról w telenowelach amerykańsko-meksykański aktor Mauricio Ochmann
("Nie czas na negocjacje
", "Pustynna miłość
", "El Chema
"). "Rode Hard" opowie o amerykańskich ranczerach, którzy trafiają na polską wieś, gdzie mają wyszkolić w kowbojskim fachu złożoną w większości z kobiet grupę miejscowych. Przy okazji dojdzie do zrzucenia okowów tradycji. Zawierucha
zapowiada, że serial jest nie tylko komedią, ale zabawną, cudownie absurdalną i radośnie humanistyczną opowieścią, która nie tylko dostarczy rozrywki, ale też pięknie pokaże światu Polskę.
Showrunnerem i reżyserem serialu jest Bill Diamond
("Skrzydła
", "Murphy Brown
"). Muzykę do serialu stworzą Kathleen Wallfisch
oraz Łukasz Rostkowski znany jako L.U.C
("Chłopi
").
Zdjęcia do sześcioodcinkowej produkcji ruszają wiosną w USA i Polsce. Za produkcję odpowiada niezależne studio Diamond Moving Pictures. Zawieruchę
mogliśmy ostatnio oglądać w serialu "Projekt UFO
".
"Projekt UFO" – zwiastun
O czym opowiada "Projekt UFO"?
Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn - upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich - wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.