5. sezon "Emily w Paryżu": Nowa lokacja, pierwsze zdjęcia i data premiery
Czekacie na piąty sezon "Emily w Paryżu"? Netflix opublikował właśnie garść zdjęć zapowiadających najnowsze odcinki serialu, którego gwiazdą jest Lily Collins. Poznaliśmy też datę premiery.

Tak zapowiada się 5. sezon "Emily w Paryżu"




W piątym sezonie "Emily w Paryżu" zmienia się w "Emily w Wenecji". To właśnie w ikonicznym włoskim mieście bowiem rozgrywać będzie się akcja nowych odcinków popularnego serialu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia oraz wideo zapowiadające nadchodzący sezon.



Piąty sezon "Emily w Paryżu" będzie miał 10 odcinków. Wszystkie zadebiutują na Netfliksie 18 grudnia.

"Emily w Paryżu" – zwiastun sezonu czwartego




O czym opowiada "Emily w Paryżu"?



Jako szefowa Agence Grateau w Rzymie, Emily stawia czoła zawodowym wyzwaniom i miłosnym perypetiom, oswajając się z życiem w nowym mieście. Kiedy wszystko zaczyna się układać, jedno z zawodowych przedsięwzięć przynosi odwrotny skutek, a w konsekwencji złamane serce i problemy w karierze. W poszukiwaniu stabilizacji Emily skupia się na francuskim stylu życia, do czasu, aż wielki sekret rzuca cień na jedną z jej najbliższych relacji. Emily uczciwie stawia czoła napotkanym problemom i wychodzi z nich z głębszymi więziami, świeżym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość i gotowością do podjęcia nowych wyzwań.

