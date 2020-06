"Wojna z dziadkiem" już we wrześniu

Jest data premiery komediina podstawie kultowej książki dla dzieci autorstwa Roberta Kimmela Smitha. Film pojawi się na ekranach 18 września.Gwiazdami produkcji są Christopher Walken De Niro wcieli się w postać dziadka, który przeprowadza się do domu swojego syna. Umieszczony zostaje w pokoju wnuka. Ten bardzo dziadka kocha, ale zarazem chce, żeby wyniósł się on z jego pokoju. Zaczyna więc robić mu różne psikusy, mające go zmusić do przeprowadzki. Dziadek nie jest jednak w ciemię bity i odpłaca wnuczusiowi pięknym za nadobne.Obraz wyreżyseruje Tim Hill ). Ostateczną wersję scenariusza przygotowali Matt Ember ). Walken De Niro zagrali przed laty wspólnie wTo ich pierwsze ekranowe spotkanie od tamtego czasu.