"Wzgórze psów": Więckiewicz i Kościukiewicz gwiazdami ekranizacji książki Żulczyka. Kiedy premiera na Netfliksie?

"Wzgórze psów": pierwsze zdjęcia









Autorem zdjęć jest Robert Pałka



"Wzgórze psów": o serialu

W centrum historii znajduje się Mikołaj Głowacki ( Mateusz Kościukiewicz ), wracający po latach do swoich stron. Niegdyś zmagający się z uzależnieniem, jest teraz sławnym pisarzem, który zdobył popularność książką o morderstwie sprzed dwudziestu lat w rodzinnym Zyborku. Stawiając czoła szantażyście grożącemu ujawnieniem prawdy, mierzy się z tragiczną przeszłością. Towarzyszy mu żona Justyna ( Jaśmina Polak ), ambitna dziennikarka śledcza, która szybko angażuje się w śledztwo w sprawie lokalnej korupcji.Para przyjeżdża na przyjęcie urodzinowe ojca Mikołaja, Tomasza Głowackiego (w tej roli Robert Więckiewicz ), silnego i wpływowego lokalnego aktywisty, który przewodzi społeczności Zyborka i otwarcie walczy z lokalną korupcją oraz samorządowymi planami przekształcenia miasta wbrew woli mieszkańców.Seria morderstw i niefortunnych wypadków sprawia, że Mikołaj i Justyna zostają w Zyborku, aż do rozwikłania wszystkich mrocznych tajemnic i odkrycia prawdy, co naprawdę wydarzyło się tamtej tragicznej nocy przed wieloma latami.Scenariusz serialu napisali Jakub Żulczyk Piotr Domalewski . Ten drugi do spółki z Jackiem Borcuchem zajął się również reżyserią odcinków. Stanowisko producentki piastuje Izabela Łopuch (" Ślepnąc od świateł "). Za zdjęcia odpowiada Piotr Uznański Przypomnijmy, że Żulczyk Łopuch zrealizowali wspólnie serial "Warszawianka". Poniżej możecie obejrzeć jego zwiastun.