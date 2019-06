"Zaginiony symbol" jako serialowy prequel "Kodu Da Vinci"

Powraca pomysł realizacji, czyli ekranizacji powieści Dana Browna wydanej w Polsce pod tytułem. Nie będzie to jednak czwarta kinowa odsłona przygód profesora Langdona, lecz serial stacji NBC.Projekt pomyślany jest jako prequelz Langdonem jako młodym mężczyzną, więc fabuła "Zaginionego symbolu", który jest trzecim tomem cyklu Dana Browna , będzie musiała zostać dostosowana do zmienionej chronologii. Z tego też powodu serial będzie miał też inny tytuł. Nazywać się będzie po prostuTwórcą serialu jest Daniel Cerone ). Dan Brown będzie jednym z producentów, podobnie Ron Howard, czyli reżyser kinowych odsłon przygód Langdona:orazW książce bohater na prośbę swego przyjaciela i mentora, Petera Solomona, ma wygłosić wykład na Kapitolu. Kiedy dociera na miejsce, okazuje się, że na wieczór nie zaplanowano żadnego odczytu, a po chwili na środku rotundy odkryte zostaje makabryczne znalezisko, niepokojąco naznaczone pięcioma tajemniczymi symbolami. Jego przesłanie jest dla Langdona oczywiste – to zaproszenie do dawno zaginionego świata skrywającego ezoteryczną mądrość. Kiedy okazuje się, że Peter Solomon, filantrop i prominentny członek loży masońskiej, został porwany, Langdon wie, że istnieje tylko jeden sposób, by ocalić przyjaciela: przyjąć tajemnicze zaproszenie i udać się tam, gdzie zaprowadzą go zaszyfrowane wskazówki. [źródło: ksiazki.wp.pl]