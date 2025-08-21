Newsy Filmy Multimedia Wielki powrót Daniela Day-Lewisa! Oto pierwszy zwiastun filmu "Anemone"
Wielki powrót Daniela Day-Lewisa! Oto pierwszy zwiastun filmu "Anemone"

Gratka dla fanów talentu jednego z najwybitniejszych amerykańskich aktorów w historii. Osiem lat po premierze "Nici widmo" wytwórnia Focus Features pozwala nam raz jeszcze zobaczyć fragment aktorskich możliwości Daniela Day-Lewisa.  Przy pomocy swojego konta na platformie YouTube studio podzieliło się dziś pierwszym zwiastunem filmu "Anemone".

"Anemone" – zwiastun filmu





"Anemone" – co wiemy?



"Anemone" jest debiutem reżyserskim Ronana Day-Lewisa, syna Daniela, który do tej pory znany był jako malarz. W obsadzie filmu są poza Danielem Day-Lewisem znaleźli się również: Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley i Safia Oakley-Green. Operatorem jest Ben Fordesman ("Love Lies Bleeding").

Daniel Day-Lewis nie tylko zagrał w "Anemone" jedną z ról, ale jest też współautorem scenariusza. Poza informacjami możliwymi do wyciągnięcia ze zwiastuna, szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Dotąd wiadomo było jedynie, że ma on zgłębiać relacje między braćmi, ojcami i synami. 

Zrzut ekranu 2025-08-21 o 17.51.28.png


Daniel Day-Lewis wraca z emerytury



Przypomnijmy, że Daniel Day-Lewis ogłosił porzucenie aktorstwa w 2017 roku po triumfie, jakim była "Nić widmo". Nie podał powodów swojej decyzji i wtedy deklarował, że tym razem nie wróci. Było to bowiem jego drugie pożegnanie się z kinem. Pierwsze nastąpiło po filmie "Bokser".

Film powstaje dla Focus Features (w którym zrealizowany został poprzedni film Daniela Day-Lewisa "Nić widmo") oraz studia Brada Pitta Plan B. Jego kinowa premiera będzie mieć miejsce 3 października tego roku.

Anemone  (2025)

 Anemone

