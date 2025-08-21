Wielki powrót Daniela Day-Lewisa! Oto pierwszy zwiastun filmu "Anemone"

Gratka dla fanów talentu jednego z najwybitniejszych amerykańskich aktorów w historii. Osiem lat po premierze "Nici widmo" wytwórnia Focus Features pozwala nam raz jeszcze zobaczyć fragment aktorskich możliwości Daniela Day-Lewisa. Przy pomocy swojego konta na platformie YouTube studio podzieliło się dziś pierwszym zwiastunem filmu "Anemone".
"Anemone" – zwiastun filmu
"Anemone
" jest debiutem reżyserskim Ronana Day-Lewisa
, syna Daniela
, który do tej pory znany był jako malarz. W obsadzie filmu są poza Danielem Day-Lewisem
znaleźli się również: Sean Bean
, Samantha Morton
, Samuel Bottomley
i Safia Oakley-Green
. Operatorem jest Ben Fordesman
("Love Lies Bleeding
"). Daniel Day-Lewis
nie tylko zagrał w "Anemone
" jedną z ról, ale jest też współautorem scenariusza. Poza informacjami możliwymi do wyciągnięcia ze zwiastuna, szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Dotąd wiadomo było jedynie, że ma on zgłębiać relacje między braćmi, ojcami i synami.
Przypomnijmy, że Daniel Day-Lewis
ogłosił porzucenie aktorstwa w 2017 roku po triumfie, jakim była "Nić widmo
". Nie podał powodów swojej decyzji i wtedy deklarował, że tym razem nie wróci. Było to bowiem jego drugie pożegnanie się z kinem. Pierwsze nastąpiło po filmie "Bokser
".
Film powstaje dla Focus Features (w którym zrealizowany został poprzedni film Daniela Day-Lewisa
"Nić widmo
") oraz studia Brada Pitta
Plan B. Jego kinowa premiera będzie mieć miejsce 3 października tego roku.