"Zemsta karalucha" Justyny Bednarek już w księgarniach

Seria "Tata w tarapatach" to przezabawny cykl książek stworzony przez autorkę "Dziesięciu skarpetek" i mistrzowsko zilustrowany przez Bartka Brosza. W każdym tomie nieszczęsny Gerard Filip, ojciec rodziny, gubi się w niezwykłych okolicznościach… od czego ma jednak kochającą żonę, dzieci i zwierzęta? Zapnijcie pasy… a przedtem sprawdźcie, czy wasz autobus potrafi latać i pływać!W podróżującej autobusem amfibią rodzinie Wieczorków każdy jest geniuszem: matka Eugenia (wynalazczyni), ojciec Gerard Filip (entomolog), a także dzieci: Mirosław, Bogumiła, Marcelina i niemowlak Dydyś (choć o talentach tego ostatniego jeszcze niewiele wiadomo). Wyjątkowo uzdolnione są także należące do rodziny zwierzęta: pies As, kotka Aspiryna, chomik Alfred i świerszcz Anastazja. I to się już niebawem bardzo przyda, ponieważ Gerard Filip zostaje… PORWANY! Przez żądną zemsty bandę mściwych… Ale o tym dowiecie się już z książki.Justyna Bednarek, Zemsta karaluchailustracje: Bartek BroszWiek: 6-10Liczba stron: 304