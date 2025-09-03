Newsy Filmy "Zwierzę": feministyczne kino zemsty i horror cielesny w jednym
Filmy

"Zwierzę": feministyczne kino zemsty i horror cielesny w jednym

26 września na ekranach kin zadebiutuje "Zwierzę". Jego reżyserkę, Emmę Benestan, krytycy stawiają dziś w jednym szeregu z Julią Ducournau ("Mięso", "Titane", "Alpha") oraz Coralie Fargeat ("Substancja"). Zobaczcie zwiastun filmu.  


Nejma ma w życiu jedną pasję. Egzystencja na głębokiej francuskiej prowincji może być ekscytująca, gdy kochasz byki i lokalny sport polegający na grupowym zdzieraniu frędzla z głowy zwierzęcia. Nie mający prawie nic wspólnego z corridą sport polega na zręczności i zrozumieniu psychiki majestatycznych zwierząt, z którymi Nejma potrafi nawiązać głęboką relację. Zdominowana przez mężczyzn dyscyplina sportu wymaga jednak od młodej bohaterki wejścia w świat kipiący testosteronem, patriarchalną męskością, krwią i adrenaliną. 

Z tego zderzenia nie może wynikać nic dobrego, a "Zwierzę" w efekcie szybko staje się zaskakującym i trzymającym w napięciu połączeniem feministycznego filmu o zemście i kina cielesnego. Film Emmy Benestan przekonuje, że kino europejskie jest zdolne do znakomitego ekranowego mariażu tych dwóch gatunków. 
    
Zwierzę  (2024)

 Zwierzę

