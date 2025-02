"Zwyczajna przysługa 2" nie trafiła do kosza! Zobacz zwiastun

"Kolejna zwyczajna przysługa" – zobacz zwiastun

"Kolejna zwyczajna przysługa" – co wiemy o filmie?

Pierwszy zwiastun " Kolejnej zwyczajnej przysługi " potwierdza, że projekt ma się dobrze.to sequel dobrze przyjętego przez fanów filmu. Tamten obraz był ekranizacją powieści Darcey Bell Główna bohaterka oryginału – Stephanie – jest uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą, dla której szczytem występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Emily to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi. Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily w poszukiwaniach żony. Wkrótce okaże się jak mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce. Paul Feig tak bronił Lively i samego filmu:W dodatkowy poście Feig dodał, że Blake Lively Anna Kendrick zagrały fantastyczne role, a sam film jest świetny i nie może się doczekać, kiedy wszyscy go zobaczą.