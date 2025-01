Blake Lively i Ryan Reynolds pozwani. Justin Baldoni domaga się 400 milionów dolarów!

Wymuszenie, zniesławienie, próba kradzieży – długa lista zarzutów

Getty Images © Dia Dipasupil



Zwiastun filmu "It Ends with Us"

Pozew został złożony w sądzie federalnym w Nowym Jorku. Pozywającymi są: Justin Baldoni , jego wytwórnia Wayfarer Studios, jego ekipa PR-owa Melissa Nathan, Jennifer Abel i inni.Pozwanymi są Blake Lively , jej mąż Ryan Reynolds , szefowa PR-u aktorki Leslie Sloane.– czytamy w pozwie. –Przypomnijmy, że Lively z pomocą Reynoldsa przepisywała scenariusz i dodawała do filmu nowe sceny. Przygotowała też konkurencyjną wersję montażową filmu i zablokowała możliwość dokończenia prac nad wersją reżyserską.Sloane z kolei oskarżana jest o to, że kiedy Baldoni i część ekipy PR-owej postanowili odejść z jej agencji, ta zdobyła telefon służbowy Abel i wykorzystała znajdujące się tam wiadomości, by wykorzystać je (bez kontekstu) do zorganizowanej akcji oczernienia reżysera i lojalnych mu osób.To drugi pozew złożony przez prawników Baldoniego . Pierwszy na kwotę 250 milionów dolarów został złożony przeciwko "New York Times". Gazeta oskarżona jest o to, że wzięła udział w zaplanowanej kampanii zniszczenia reputacji zawodowej i prywatnej reżysera.Prawne poczynania Baldoniego to odpowiedź na pozew wytoczony mu przez Blake Lively . Oskarżyła go o przemocowe zachowanie, nierespektowanie granic personalnych, zmuszanie ją do oglądania scen porodów, wymuszanie w czasie zdjęć zachowań intymnych, które nie były zaakceptowane w czasie prób.