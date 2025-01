Przez Blake Lively "Zwyczajna przysługa 2" trafiła do kosza? Reżyser Paul Feig odpowiada

Paul Feig: "To kompletna bzdura!"

Zwiastun filmu "Zwyczajna przysługa"

to sequel dobrze przyjętego przez fanów filmu. Tamten obraz był ekranizacją powieści Darcey Bell Główna bohaterka oryginału - Stephanie - jest uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą, dla której szczytem występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Emily to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi. Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily w poszukiwaniach żony. Wkrótce okaże się jak mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce.Za sequel odpowiadają twórcy oryginału:(reżyseria),(scenariusz),(gwiazdy).Według krążących po sieci doniesień, Amazon miał zrezygnować z pokazania światu skończonego filmu. Powodem miało być zachowanie Lively . Aktorka podobno odmówiła promocjiw związku z sądową batalią wytoczoną reżyserowi Lively podobno jest też skonfliktowana z Kendrick , przez co odmawia wspólnej promocji.Zniecierpliwiony Paul Feig postanowił zastąpić media społecznościowe (które w większość zrezygnowały z weryfikacji prawdziwości publikowanych przez ich użytkowników informacji) i wyjaśnić sprawę. Bez owijania w bawełnę napisał, że opublikowane rewelacje to jeden wielki stek bzdur. Film jest skończony i można się spodziewać jego premiery wkrótce.Jednak osoba, która opublikowała jako pierwsza doniesienia o skasowaniu filmu, nie poddawała się i zapytała Feiga , jakim cudem Amazon do dziś nie podał daty premiery filmu, skoro zdjęcia do niego skończyły się w kwietniu 2024 roku.Feig postanowił i na ten post odpowiedzieć:W dodatkowy poście Feig dodał, że Blake Lively Anna Kendrick zagrały fantastyczne role, a sam film jest świetny i nie może się doczekać, kiedy wszyscy go zobaczą.