Śledztwo w sprawie śmierci Matthew Perry'ego: aresztowano pięć osób

Śmierć Matthew Perry'ego: są zarzuty

Getty Images © Dania Maxwell



Jak zginął Matthew Perry?

Getty Images © NBC / Contributor



Matthew Perry i jego zmagania z nałogami

"Przyjaciele": zwiastun

Aresztowani mieli zaopatrywać nielegalnie Perry'ego w ketaminę - szybko działający środek znieczulający. To właśnie on był bezpośrednią przyczyną śmierci gwiazdora.powiedział w trakcie konferencji prasowej prokurator Martin Estrada.Jak ustaliła policja, jesienią 2023 roku na przestrzeni dwóch miesięcy oskarżeni zdobyli dla Perry'ego około 20 fiolek ketaminy w zamian za 55 tysięcy dolarów w gotówce.Podczas zatrzymania policja przeszukała dom Jasveen Sanghi określanej mianej "królowej ketaminy"Przypomnijmy: ciało gwiazdy kultowego sitcomu " Przyjaciele " zostało znalezione w jacuzzi w jego domu w Los Angeles w niedzielę 28 października 2023 roku. Według policji nic nie wskazywało na to, że aktor mógł paść ofiarą przestępstwa. Nie znaleziono również żadnych narkotyków. Początkowo spekulowano, że utonął na skutek problemów z sercem.Ostatecznie wydział medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles ujawnił, żeDodatkowo czynniki, które doprowadziły do zgonu, to utonięcie, choroba wieńcowa i działanie buprenorfiny (stosowanej w leczeniu uzależnień od opioidów). Śmierć uznano za wypadek. Perry otrzymywał ketaminę w związku z terapią leczenia depresji i stanów lękowych. Ostatnią dawkę substancji miał jednak przepisaną półtora tygodnia przed śmiercią.Śledztwo, które ruszyło w maju, miało wykazać, kto dostarczył aktorowi ketaminę. Perry od wielu lat mówił otwarcie o swojej depresji i uzależnieniu od alkoholu, narkotyków oraz leków przeciwbólowych. W 2022 roku opublikował bestsellerową biografię "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz", w której szczegółowo opisał długą, okupioną wieloma porażkami drogę ku trzeźwości. Ujawnił w niej, że walka z nałogami kosztowała go 9 milionów dolarów.