Matthew Perry nie żyje. Wspominamy najlepsze momenty "Przyjaciół": ulubione odcinki, postacie, gościnne występy

"Serial Killers": "Przyjaciele"

Jak umarł Matthew Perry?

Matthew Perry - jak wyglądała kariera gwiazdy "Przyjaciół"?

Getty Images © Phillip Faraone

Co sprawia, że Ross Joey wciąż przykuwają nas do ekranu? Która postać jest naszą ulubioną?Jaki odcinek uważamy za najlepszy? Rozmawiają Łukasz Muszyński i Jakub Popielecki.Miało to miejsce około godziny 16:00 czasu lokalnego.Oficjalne oświadczenie wydało już odpowiedzialne za produkcjęstudio Warner Bros. Television. Czytamy w nim:urodził się 19 sierpnia 1969 roku w Plymouth w stanie Massachusetts. Jego rodzicami byli kanadyjska dziennikarka Suzanne Marie Morrison oraz były model i aktor John Bennett Perry Wraz zaktor otrzymał angaż do nowego serialu komediowego stacji NBC pt.- sarkastycznego speca od "analiz statystycznych i rekonfiguracji danych". Sitcom o przygodach szóstki tytułowych singli z Nowego Jorku w krótkim czasie stał się międzynarodowym fenomenem, który do dziś cieszy się gigantyczną popularnością. Odtwórcy tytułowych ról, którzy początkowo zarabiali 22,5 tysiąca dolarów za odcinek, w dwóch ostatnich sezonach mogli pochwalić się gażami w wysokości miliona dolarów.W filmografii Perry'ego znajdują się także takie tytuły jak: dwie części komedii sensacyjnejnapisany przez Aarona Sorkina serialoraz. Aktor był czterokrotnie nominowany do nagrody Emmy (co ciekawe, tylko raz za), dwa razy do People's Choice Award i raz do Złotego Globu. Perry od wielu lat mówił otwarcie o swojej depresji i uzależnieniu od alkoholu, narkotyków oraz leków przeciwbólowych. W 2022 roku opublikował bestsellerową biografię, w której szczegółowo opisał długą, okupioną wieloma porażkami drogę ku trzeźwości. Ujawnił w niej, że walka z nałogami kosztowała go 9 milionów dolarów.