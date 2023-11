Matthew Perry chciał nakręcić autobiografię. Kogo widział w głównej roli?

Kto miał zagrać młody'ego Matthew Perry'ego?

Matthew Perry: niespodziewana śmierć gwiazdy "Przyjaciół"

- przyznała Crosby -Wspomniany film, w którym wystąpili wspólnie Perry Efron , to komediaz 2009 roku. Główny bohater Mike O'Donnell ( Efron ) jest gwiazdą szkolnej drużyny koszykówki z uniwersyteckim stypendium sportowym w kieszeni. Jednak rezygnuje ze studiów by poślubić Scarlett - dziewczynę, która spodziewa się jego dziecka. 20 lat później Mike ( Perry ) najlepsze lata ma już dawno za sobą. Jego małżeństwo ze Scarlett ( Leslie Mann ) rozpadło się, w pracy znów ominął go awans, jego nastoletnie dzieci mają go za nieudacznika, a życie towarzyskie nie jest rozrywkowe. Pewnego dnia Mike budzi się ponownie jako siedemnastolatek, otrzymując od losu szansę zmiany swojego życia.W rozmowie z "Entertainment Tonight" Crosby zrelacjonowała również swoje ostatnie spotkanie z Perrym Pogrzeb Matthew Perry'ego odbył się w miniony piątek. W ostatniej drodze aktorowi towarzyszyli m.in. ojciec John Bennett Perry i ojczym Keith Morrison, a także koledzy z planu " Przyjaciół " – Jennifer Aniston David Schwimmer. Gwiazdy serialu na początku tygodnia wydały wspólne oświadczenie, w sprawie śmierci aktora.– czytamy –Przypomnijmy: ciało Matthew Perry'ego zostało znalezione w jacuzzi w jego domu w Los Angeles w sobotę, 28 października, około godziny 16:00 czasu lokalnego. Według policji nic nie wskazywało na to, że aktor mógł paść ofiarą przestępstwa. Na miejscu nie znaleziono również śladów narkotyków.Aktualnie biuro lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles czeka na wyniki badań toksykologicznych, które przeprowadzono w ramach sekcji zwłok.Informacja o śmierci Matthew Perry'ego wstrząsnęła fanami na całym świecie. Wielu z nich zebrało się pod kamienicą mieszcząca się na rogu Bedford i Grove w Greenwhich Village, którą widzowie " Przyjaciół " z pewnością znają jako dom tytułowych bohaterów. Aby upamiętnić zmarłego aktora, zostawiali pod budynkiem kwiaty i listy.