Znamy przyczynę śmierci Matthew Perry'ego. Upubliczniono wyniki autopsji gwiazdy serialu "Przyjaciele"

Powód śmierci Matthew Perry'ego ujawniony

Getty Images © Phillip Faraone

Matthew Perry - najważniejsze role

Getty Images © Hander

"Przyjaciele": zwiastun serialu

Według policji nic nie wskazywało na to, że Matthew Perry mógł paść ofiarą przestępstwa. Nie znaleziono również żadnych narkotyków. Początkowo spekulowano, że utonął na skutek problemów z sercem.Dodatkowo czynniki, które doprowadziły do śmierci aktora to utonięcie, choroba wieńcowa i działanie buprenorfiny (stosowanej w leczeniu uzależnień od opioidów). Perry od wielu lat mówił otwarcie o swojej depresji i uzależnieniu od alkoholu, narkotyków oraz leków przeciwbólowych. W 2022 roku opublikował bestsellerową biografię, w której szczegółowo opisał długą, okupioną wieloma porażkami drogę ku trzeźwości. Ujawnił w niej, że walka z nałogami kosztowała go 9 milionów dolarów.z serialu " Przyjaciele " - sarkastycznego speca od "analiz statystycznych i rekonfiguracji danych". Sitcom o przygodach szóstki tytułowych singli z Nowego Jorku w krótkim czasie stał się międzynarodowym fenomenem, który do dziś cieszy się gigantyczną popularnością. Odtwórcy tytułowych ról, którzy początkowo zarabiali 22,5 tysiąca dolarów za odcinek, w dwóch ostatnich sezonach mogli pochwalić się gażami w wysokości miliona dolarów.W portfolio aktora znajdziemy również takie tytuły jak: dwie części komedii sensacyjnejnapisany przez Aarona Sorkina serialoraz. Aktor był czterokrotnie nominowany do nagrody Emmy (co ciekawe, tylko raz za), dwa razy do People's Choice Award i raz do Złotego Globu.