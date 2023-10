Matthew Perry nie żyje. Gwiazdy serialu "Przyjaciele" wydały oświadczenie w sprawie śmierci aktora

Gwiazdy serialu "Przyjaciele" wydały oświadczenie

Getty Images © NBC



Matthew Perry: początki kariery

Getty Images © NBC / Contributor



Matthew Perry: "Przyjaciele" i Chandler Bing

"Przyjaciele": zwiastun serialu

– przyznają gwiazdy " Przyjaciół ". –Przypomnijmy: ciało Matthew Perry'ego zostało znalezione w jacuzzi w jego domu w Los Angeles w sobotę około godziny 16 czasu lokalnego. Według policji nic nie wskazywało na to, że aktor mógł paść ofiarą przestępstwa. Na miejscu nie znaleziono również śladów narkotyków.przyszedł na świat 19 sierpnia 1969 roku w Plymouth w stanie Massachusetts. Jego rodzicami byli kanadyjska dziennikarka Suzanne Marie Morrison oraz były model i aktor John Bennett Perry . Po ich rozwodzie przyszły gwiazdor przeprowadził się wraz z matką do Ottawy w Kanadzie.W wieku 15 lat Perry zadecydował, że wraca do USA, by wraz z ojcem zamieszkać w Los Angeles. W 1987 roku tuż po zakończeniu szkoły średniej otrzymał pierwszą ekranową rolę - wcielił się w Chazza Russella w serialu, który został skasowany przez telewizję Fox po emisji zaledwie 13 odcinków.Rok później Perry zadebiutował w filmie - zagrał u boku Rivera Phoeniksa w młodzieżowym dramacieW kolejnych latach można go było zobaczyć m.in. w takich produkcjach jak " Szalona małolata ", " Sydney ", " Dzieciaki, kłopoty i my " czy " Beverly Hills, 90210 ".Przełom w karierze nadszedł w 1994 roku. Wraz zaktor otrzymał angaż do nowego serialu komediowego stacji NBC pt. Perry'emu przypadła rola- sarkastycznego speca od "analiz statystycznych i rekonfiguracji danych". Sitcom o przygodach szóstki tytułowych singli z Nowego Jorku w krótkim czasie stał się międzynarodowym fenomenem, który do dziś cieszy się gigantyczną popularnością. Odtwórcy tytułowych ról, którzy początkowo zarabiali 22,5 tysiąca dolarów za odcinek, w dwóch ostatnich sezonach mogli pochwalić się gażami w wysokości miliona dolarów.o - przyznał po latach Perry Perry od wielu lat mówił otwarcie o swojej depresji i uzależnieniu od alkoholu, narkotyków oraz leków przeciwbólowych. W 2022 roku opublikował bestsellerową biografię, w której szczegółowo opisał długą, okupioną wieloma porażkami drogę ku trzeźwości. Ujawnił w niej, że walka z nałogami kosztowała go 9 milionów dolarów.