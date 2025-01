To nie koniec sprawy Aleca Baldwina. Aktor pozywa prokuratorów

Pozew Baldwina wobec oskarżycieli. Co aktor zarzuca prokuratorom?

Złożony w czwartek pozew oskarża prokuratorkę okręgu Santa Fe Mary Carmack-Altwies oraz prokuratorkę specjalną Kari Morrissey o. Zdaniem Baldwina oskarżycielkiPrzypomnijmy: 21 października 2021 roku na planie westernu " Rust " grający główną rolę Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins i ranił reżysera Joela Souzę . Aktor twierdził, że sądził, iż trzyma pistolet nienaładowany ostrą amunicją. Został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Jednak prokuratura nie udostępniła obronie kluczowego dowodu, więc sędzina umorzyła oskarżenia, dodatkowo zarzucając oskarżycielom złą wolę. Tuż przed świętami cofnięto też apelację prokuratury.Prawnicy Baldwina Luke Nikas i Alex Spiro w oświadczeniu zwrócili uwagę na rolę prokuratora w modelowym postępowaniu. Sprawa. Morrissey i inni urzędnicyPozew wylicza serię prokuratorskich błędów, których ujawnienie przyczyniło się do odrzucenia oskarżeń. Oprócz przypadku zabezpieczonej na miejscu zbrodni torby z amunicją, niedołączonej do postępowania oraz wglądu oskarżonego, powoływano się na ustawę o broni palnej, która nie obowiązywała w momencie strzelaniny.Wytknięto także konflikt interesów Andrei Reeb, która była początkowo w zespole prokuratorskim. W trakcie procesu była w trakcie kampanii do Izby Reprezentantów stanu Nowy Meksyk. Według prywatnych wiadomości udostępnionych przez media swój udział w procesie rozpatrywała jako możliwą szansę na lepszy wynik w wyborach. Reeb została wybrana i zrezygnowała z funkcji oskarżycielki.Nie ujawniono, jakiego zadośćuczynienia domaga się aktor.