Alec Baldwin nie przyznaje się do spowodowania śmierci Halyny Hutchins

Alec Baldwin utrzymuje, że jest niewinny. Oskarżenie w mocy

Getty Images © Neilson Barnard



Tragedia na planie filmu "Rust". Alec Baldwin, nabita broń, śmierć operatorki, ranny reżyser

To jego odpowiedź na nowe zarzuty które przed tygodniem postawiła mu prokuratura z Nowego Meksyku. Początkowo - po pięciomiesięcznym śledztwie - zarzuty zostały wycofane. Teraz jednak - w obliczu śledztwa prokuratury wspomaganej przez FBI - wytoczono nowy akt oskarżenia. Baldwin nie został aresztowany. Ma natomiast zakaz opuszczania Stanów Zjednoczonych bez zgody sądu, spożywania alkoholu i posiadania broni.W wypadku ranny został też reżyser Joel Souza . Aktor twierdził, że sądził, iż trzyma tzw. "zimną broń", tj. nienaładowaną ostrą amunicją.W styczniu 2023 roku zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszał również Alec Baldwin . Aktor jednak niezmiennie twierdził, że nie nacisnął na spust. Kilka miesięcy później zarzuty w stosunku do Baldwina zostały oddalone, ale prokuratura postanowiła kontynuować śledztwo.Kolejne zeznania oraz analizy przeprowadzone przez specjalistów z FBI zdawały się obalać wersję wydarzeń, którą przedstawiał Baldwin . Dlatego też już jesienią wydawało się pewne, że aktor ponownie usłyszy zarzuty karne.Na chwilę obecną w związku z wypadkiem na planie " Rust " tylko sprawa asystenta reżysera doczekała się finału. Dave Halls poszedł na ugodę i został skazany na sześć miesięcy w zawieszeniu. Alec Baldwin , w przypadku uznania go winnym zarzucanego mu czynu, może zostać skazany nawet na 18 miesięcy pozbawienia wolności.