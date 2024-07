Alec Baldwin nie trafi do więzienia. Jest rozstrzygnięcie tragicznego procesu

Getty Images © Pool



Co dalej ze sprawą?

Zobacz zwiastun filmu "Łowcy burz"

Od dawna było wiadomo, że tragiczna sprawa przypadkowego postrzelenia operatorki Halyny Hutchins na planie filmu " Rust " znajdzie swój finał w sądzie. Tajemnicę wokół wypadku budowało jednak stanowisko Aleca Baldwina - głęboko wzruszony sytuacją aktor od samego początku podkreślał, że choć przeładował broń, nigdy nie nacisnął na spust, a mimo tego ta sama wystrzeliła. W piątek sąd przychylił się do tej wersji zdarzeń, po niemal trzech latach oficjalnie zamykając sprawę. Baldwinowi groziło nawet 18 miesięcy pozbawienia wolności.Sędzia ze stanu Nowy Meksyk w swoim oświadczeniu wyznała, że główną motywacją do umorzenia sprawy jest brak jednoznacznych dowodów na winę aktora.- powiedziała sędzia Mary Sommer.Orzeczenie to zamyka wszelką możliwość na ponowne oskarżenie Baldwina przez stan. Nie oznacza to jednak, że kłopoty aktora się zakończyły - wciąż czekają go jeszcze sprawy cywilne związane z tragicznym wypadkiem.Jak donosi portal Deadline, jeszcze w czwartek obrońca aktora przedstawił sędzi "ukryte dowody" ustalające, kto odpowiada za dostawę prawdziwych nabojów na plan " Rust ". Adwokat Baldwina atakował otwarcie wymiar sprawiedliwości za świadome nieinformowanie klienta o dowodach na winę dostawcy "żywych nabojów", wpisujące się, jego zdaniem, w szerszą niekompetencję organów stanowych prezentowane w tej sprawie.Ustalenie przyczyny wystrzału było kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy. Wersja Baldwina zakładająca, że aktor nie nacisnął na spust trzymanej broni, kłóci się z opinią FBI, niezależnej analizy, a także zdaniem wytwórcy pistoletu. Za sprawą wczorajszego rozstrzygnięcia to, która ze stron miała rację, pozostanie na zawsze kwestią dyskusji i sporów. Umorzenie sprawy pozostawia jednak prawną furtkę odwołania dla skazanego już wcześniej na 18 miesięcy więzienia zbrojmistrza filmu " Rust ", uznanego winnym nieumyślnego zabójstwa.W trakcie trwania procesu, producentom filmu " Rust " udało się dokończyć okres zdjęciowy oraz zakończyć postprodukcję. Ukończony film nie znalazł jednak nabywcy ani dystrybutora. Twórcy zamieszani w produkcje " Rust " powtarzają, że od początku planem było zaczekać na rozstrzygnięcie procesu Baldwina . Portal Deadline dotarł jednak do anonimowych wypowiedzi przeczącej tej tezie - zdaniem rozmówców, proces w sprawie zabójstwa Halyly Hutchins uczynił projekt niemożliwym do sprzedania.