Śmierć na planie "Rust". Producenci zapłacą karę

Tragedia na planie "Rust" - co się wydarzyło

Co ustaliły władze Nowego Meksyku?

Władze stanu Nowy Meksyk zakończyły śledztwo dotyczące przestrzegania zasad BHP na planie filmu "Rust", na którym doszło do śmiertelnego postrzału z broni trzymanej przez aktora Aleca Baldwina . Uznano, że pracodawca nie zapewnił przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Nałożono więc na producentów maksymalną karę.Przypomnijmy: do tragedii na planie "Rust" doszło 21 października ubiegłego roku. Podczas przygotowań do kręcenia jednej ze scen Alec Baldwin wycelował do kamery broń. Ta wypaliła zabijając operatorkę Halynę Hutchins i raniąc reżysera Joela Souzę Baldwin twierdził, że nie wiedział, iż broń jest załadowana i że jest to prawdziwa amunicja. W późniejszych wywiadach mówił również, że w ogóle nie nacisnął na spust.Occupational Health and Safety Bureau przeprowadziło dogłębne śledztwo. Wykazało ono, że przepisy bezpieczeństwa były przestrzegane teoretycznie. To znaczy, wszystkie dokumenty i regulaminy istniały, jednak nikt z pracodawców (czyli producentów) nie zrobił nic, by w rzeczywistości na planie zachowywano się zgodnie z przepisami. Co więcej, szefostwo Rust Movie Productions LLC było świadome tego, jak ma się sytuacja na planie, ale nie wykonali żadnych działań mających na celu przeciwstawienie się złym praktykom.W efekcie władze Nowego Meksyku nałożyły na producentów karę w wysokości 136 793 dolarów. Jest to maksymalna kara, jaką można było nałożyć zgodnie z przepisami stanowymi.