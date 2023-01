Światowy debiut Smart7 – sieci międzynarodowych festiwali filmowych

Festiwale filmowe z Polski, Litwy, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Rumunii i Islandii połączyły siły, by stworzyć sieć, która łączy podobne wizje z różnych europejskich obszarów kulturowych i geopolitycznych.● Siedem europejskich festiwali z siedmiu różnych krajów połączyło siły tworząc Smart7 – sieć, której celem jest odpowiedź na aktualne potrzeby i wyzwania stojące przed branżą festiwalową. To wyjatkowy projekt na filmowej mapie świata, a MFF Nowe Horyzonty jest jedynym festiwalem reprezentującym Polskę w sieci, jednocześnie będąc jej liderem.● Program współpracy obejmie zaprojektowanie i realizację czterech warsztatów, poświęconych sposobom radzenia sobie z nowymi wyzwaniami stojącymi przed festiwalami filmowymi.● Mając na celu wspieranie transnarodowego obiegu filmów europejskich, jednym z działań w ramach Smart7 będzie również programowanie specjalnej sekcji konkursowej.Głównym celem Smart7 jest nie tylko odpowiedź na bieżące potrzeby, ale także określenie wspólnych trendów dla przyszłego rozwoju branży i kultury festiwalowej. W skład sieci wchodzą: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty (Polska), Międzynarodowy Festiwal Filmowy IndieLisboa (Portugalia), Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Salonikach (Grecja), Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transilvania (Rumunia), Międzynarodowy Festiwal Filmowy FILMADRID (Hiszpania), Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Reykjaviku (Islandia) i Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Pavasaris w Wilnie (Litwa).W związku z nowymi wyzwaniami stojącymi przed branżą i potrzebą jej profesjonalizacji, sieć postanowiła opracować wspólną strategię kooperacji na rzecz promowania innowacyjności w kulturze festiwalowej. Partnerstwo ma na celu stworzenie dynamicznie funkcjonującego forum wymiany doświadczenia między zespołami festiwali funkcjonującymi w sieci, budowanie nowych grup odbiorców i poszerzanie obiegu kina europejskiego. Wspierana przez Creative Europe MEDIA i European Festival Networks, Smart7 jest wynikiem naturalnego procesu współdziałania siedmiu podmiotów, które pracowały już razem w przeszłości i mają podobną wizję przyszłości sektora filmowego.Na przestrzeni najbliższych dwóch lat odbędą się cztery warsztaty dla profesjonalistów festiwalowych, poruszające kluczowe dla branży tematy: programowanie festiwali i rozbudowa widowni, sponsoring i pozyskiwanie funduszy, zrównoważony rozwój i praktyki ekologiczne oraz promocja i sprzedaż. Ostatniemu z nich zostanie poświęcona konferencja zorganizowana pod przewodnictwem Nowych Horyzontów w grudniu 2023 roku.Jednocześnie Smart7 będzie miało sekcję konkursową, czyli wspólny i skoordynowany program, z wyborem siedmiu filmów wyselekcjonowanych ze względu na ich wartość artystyczną. Filmy będą reprezentowały wszystkie kraje członkowskie i zostaną pokazane na każdym z festiwali z sieci Smart7. Twórcy najlepszego spośród wszystkich filmów otrzymają nagrodę 5 000 euro. Do sekcji włączone zostaną filmy autorstwa początkujących twórców, poszukujących nowych narracji i używających innowacyjnego języka kina. Filmy z pierwszej selekcji będzie można zobaczyć w trakcie 23. edycji Nowych Horyzntów, między 20 a 30 lipca we Wrocławiu.