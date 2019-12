Żuławski: Cztery pokolenia – dyskusja i pokazy filmowe

Andrzej Żuławski | fot. Jerzy Troszczyński | Fototeka FINA

Rok 2019 mija pod znakiem Andrzeja Żuławskiego . Jesienią na ekrany polskich kin przebojem wszedł film Xawerego Żuławskiego na podstawie scenariusza ojca. O tekście zmarłego reżysera i jego adaptacji będą rozmawiali podczas specjalnego spotkania 8 grudnia w kinie Iluzjon goście Tomka Kolankiewicza: reżyser Kuba Mikurda , krytyczka Adriana Prodeus oraz scenarzysta Krzysztof Bernaś. Ten ostatni zakończył prace nad książką o Żuławskim , kolejnej po wznowionym wywiadzie-rzece Piotra Mareckiego i Piotra Kletowskiego oraz biografii Aleksandry Szarłat. Mikurda po sukcesie dokumentu o Walerianie Borowczyku właśnie Andrzeja Żuławskiego uczynił bohaterem swojej kolejnej produkcji, o której opowie podczas spotkania.Odnowione cyfrowo filmy szamana polskiego kina posłużą za barwne tło i kontekst, pokazując jak różnorodne inspiracje literackie przetwarzał na jedyne w swoim rodzaju scenariusze, fantastyczne wizje przeszłości i przyszłości. Onirycznabazuje na epizodach z życia Mirosława, ojca reżysera, ato adaptacja powieści Jerzego, jego stryjecznego dziadka, co razem zskłada się na czteropokoleniową sagę rodu Żuławskich.M.in. te filmy zostaną zaprezentowane w ramach miniprzeglądu poświęconego twórczości Andrzeja Żuławskiego , który odbędzie się w dniachw kinie Iluzjon.Szczegółowy program przeglądu:Spotkanie z Krzysztofem Bernasiem, Kubą Mikurdą i Adrianą Prodeus poprowadzi Tomek Kolankiewicz, po spotkaniu seansKontrowersyjny film grozy i kolejna odsłona autorskiego, kreacyjnego kina Andrzeja Żuławskiego podejmująca jego ulubiony temat świata w chwili katastrofy. Próba filmowego traktatu filozoficznego z charakterystycznym dla reżysera połączeniem symbolizmu i skrajnego naturalizmu, nerwowym rytmem narracji podkreślanym muzyką Andrzeja Korzyńskiego i nadekspresyjnym aktorstwem. Historia spisku jako opowieść o polskim romantyzmie, szaleństwie historii, ale też filmowa alegoria Marca68 ze znakomitą kreacją Wojciecha Pszoniaka. Jeden z polskich "półkowników": niedopuszczony do rozpowszechniania ze względów obyczajowych, poniekąd zainicjował zagraniczną karierę reżysera, swoją premierę miał dopiero w roku 1988.Prekursorskie, filozofujące widowisko s-f inspirowane dwiema pierwszymi częściami "Trylogii księżycowej" Jerzego Żuławskiego, stryjecznego dziadka reżysera. Wielka produkcja, której realizację, pod pretekstem przekroczonego budżetu, ze względów politycznych brutalnie przerwano. Dokończenie filmu, m.in. wskutek zniszczenia dekoracji i kostiumów, okazało się niemożliwe, stąd dekadę później materiał uzupełniono narracją z off-u ilustrowaną obrazami Warszawy roku 1987. Tym samym jego rzecz o tworzeniu się mitu, futurologiczna wizja nawiązująca do początków cywilizacji zyskała dodatkowy, współczesny kontekst: film pokazujący konieczność religii jako formy wolności – jednocześnie ilustrował skutki jej ograniczenia.Pełnometrażowy debiut Andrzeja Żuławskiego , który wywołał skrajne emocje i był najbardziej dyskutowanym filmem 1971 roku. Reżyser przedstawia w nim nowe spojrzenie na okres wojny, nie z punktu widzenia pokolenia Kolumbów, lecz jako spadkobierca apokaliptycznego wydarzenia (klamrę filmu tworzy cytat z "Apokalipsy św. Jana"). Dla Żuławskiego okupacja to czas totalnego chaosu, przewartościowania istniejących norm, a zarazem czas próby i tworzenia nowej epoki. Bez politycznych podtekstów i narodowej martyrologii pokazuje historię Michała, którego najbliższa rodzina ginie z rąk Gestapo.Więcej informacji o cyklu i filmach: