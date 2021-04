10 kwietnia kina nie zostaną otwarte

Minister Zdrowia ogłosił dziś czasowe przedłużenie obowiązujących restrykcji sanitarnych o kolejne 9 dni. W ten sposób kina pozostaną zamknięte co najmniej do 18 kwietnia.Tak krótki okres przedłużenia restrykcji jest związany z chęcią przeanalizowania tego, jak czas Świąt Wielkanocy wpłynie na dynamikę zarażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym niebezpieczną chorobę COVID-19.Realne decyzje na temat tego, co dalej z obostrzeniami, mają zostać podjęte w przyszłym tygodniu. Wydaje się jednak, że kina nadal pozostaną zamknięte. Według Ministra Zdrowia pierwszą dziedziną życia, w której możemy się spodziewać luzowania restrykcji, jest edukacja.